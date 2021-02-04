صرف دفعة جديدة من التعويضات المالية لـ31 من أهالي الشريط الحدودي لرفح

أعلن العميد مصطفى محمد، رئيس مركز ومدينة رفح، صرف دفعة جديدة من التعويضات المالية الخاصة بالمنازل للمرحلة الرابعة وما بعدها بالشريط الحدودي، لـ31 مواطنًا من أهالي رفح.وأضاف رئيس المدينة، أنه جرى دفع المبالغ المالية الخاصة بهم الكترونيًا على حسابهم في البنك، وتاريخ استحقاق الصرف لتلك المبالغ اليوم الخميس الموافق 4 فبراير الجاري، لافتًا إلى أن مبالغ التعويضات تتراوح بين 400 إلى 800 ألف جنيه.وحذر رئيس المدينة المواطنين من عدم التعامل مع الوسطاء، أو عبر التوكيلات، مؤكدًا أن التعامل سيجري بشكل مباشر مع المواطن المستحق للتعويض دون وسطاء.