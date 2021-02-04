محافظة أسيوط تؤجل غلق نفق المنفذ بوسط المدينة

أعلنت محافظة أسيوط تأجيل غلق نفق المنفذ أمام السيارات والمارة إلى ‪يوم الخميس القادم‬ الموافق ‪11 فبراير‬ في تمام الساعة 12 ليلا وحتى الساعة 2 ظهر السبت الموافق ‪13 فبراير‬ مع عمل بعض التعديلات المرورية بالتنسيق مع إدارة المرور ورئاسة حى غرب، وذلك نظرا لاستكمال أعمال صيانة وتطوير ميدان الشهيد أحمد جلال "المنفذ" سابقا بوسط مدينة أسيوط.وأشار بيان صادر عن مكتب إعلام المحافظة اليوم الأربعاء إلى أنه نظرًا لسوء الأحوال الجوية تقرر تأجيل غلق النفق بدلًا ‪من اليوم إلى الخميس القادم‬ تنفيذًا لتوجيهات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، وخطة المحافظة لتطوير مراكز وأحياء المحافظة واستكمال أعمال الرصف وصيانة الطرق وتطوير منظومة الصرف داخل الإنفاق، حيث إنه يجرى استكمال أعمال الرصف وتطوير منظومة الصرف بنفق المنفذ الرابط بين حي شرق وغرب مدينة أسيوط أسفل السكة الحديد.كما أن المحافظ أصدر تعليماته لرئيس حي غرب محمد بشير بالتنسيق مع العميد إيهاب الألفي مدير إدارة المرور بالمحافظة لتنظيم الحركة المرورية والإعلان عن خطوط السير البديلة لحركة السيارات والمارة وتركيب لوحات إرشادية وإشارات مضيئة لتوعية وتوجيه السائقين والمارة لحين انتهاء أعمال التطوير والصيانة.