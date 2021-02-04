بعدما حاولت الانتحار.. 10 معلومات عن منة عبد العزيز

أثارت منة عبد العزيز المعروفة بفتاة "التيك توك" جدلا بعدما ظهرت في فيديو مساء أمس الأربعاء، وهي في حالة نفسية سيئة للغاية مطالبة متابعيها بالسماح على ما فعلته وأنها تحملت ضغطا كبيرا ولم تكن تقصد أعمال خارجة.وخلال الفيديو، انخرطت "منة" فى بكاء شديد وشرعت في تقطيع شرايين يديها، وانقطع البث ولم يعرف أحدا مصيرها الآن.وتوضح "الدستور" بعض المعلومات عن فتاة التيك توك وتطور وجودها عبر مواقع السوشيال ميديا.1-آثارت جدلا من أشهر عندما أعلنت عن تعرضها للاغتصاب بالإكراه.2-يتابعها حوالي 50 ألف شخص عبر موقع الصور الشهير إنستجرام.3-ظهرت عبر حسابها مصابه بكدمات، معبرة عن تعرضها للاغتصاب على يد شخص يُدعى مازن.4-بدأت تتصدر محركات البحث عبر جوجل ومواقع السوشيال ميديا.5-تداول أشخاص هاشتاج #حق_منة_عبد العزيز، والقبض على المغتصب مازن إبراهيم.6- ظهر "مازن" مكذبا ادعاء "منة" واتهامها بمحاولة ابتزازه.7-ظهرت "منة" في فيديو جديد برفقه مازن وأحد اصدقاؤهما وأعلنا تصالحهما.8-ألقت أجهزة الأمن بالجيزة القبض عليها وواجهت لها تهمة التحريض على الفسق وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.9- تقرير الطب الشرعي أفاد بعدم تعرضها للاغتصاب،وتم الزامها بالمكوث في دار استضافة محددة بوزارة التضامن الاجتماعي للتأهيل.10. قررت النيابة إخلاء سبيل منة عبد العزيز.