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الخميس 04 فبراير 2021 الموافق 22 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ القاهرة يتفقد استعدادات مواجهة الأمطار

الخميس 04/فبراير/2021 - 12:22 م
جريدة الدستور
مصطفى عبدالله
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تفقد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، صباح اليوم، الاستعدادات الخاصة بمواجهة موجة الأمطار المتوقعة طبقا لتقارير هيئة الأرصاد الجوية، وانتشار سيارات شفط المياه، والبدالات بالميادين والمحاور والشوارع الرئيسية.

ووجه محافظ القاهرة جميع الأجهزة المعنية ورؤساء الأحياء بالتواجد الميداني، خلال اليومين القادمين تحسبًا لسقوط الامطار وللتأكد من قيام بالوعات الامطار بتصريف المياه والتعامل مع الشكاوى، التي ترد بأماكن تجمع المياه وإزالتها على الفور واتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على سلامة المواطنين.

كما شدد المحافظ على ضرورة الانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ والتواجد بشوارع العاصمة لمواجهة أي طارئ من خلال التنسيق بين الاحياء وشركة الصرف الصحي، وهيئة النظافة والحماية المدنية والإدارة العامة لمرور القاهرة، وتنفيذ خطة المحافظة لتوزيع سيارات الشفط، والمواتير، بالمحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكباري والأنفاق لشفط أي تراكمات إن وجدت حتى لا تؤثر على انتظام الحركة المرورية مع تمركزها مدعمة بفرق الطوارئ والتدخل السريع بجانب هذه النقاط.

وأضاف " عبد العال" أنه تم ربط غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وغرف العمليات التابعة للجهات المختلفة لضمان الاستجابة السريعة، لأية بلاغات او شكاوى بأماكن تجمع وتمركز المياه للتعامل الفوري معها.

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