أمريكا تنتقد قطع الهند خدمات الإنترنت فى مواقع احتجاجات المزارعين

انتقدت الولايات المتحدة الأمريكية، قيام الهند بقطع خدمة الإنترنت في مواقع احتجاج المزارعين حول العاصمة الهندية نيودلهي، وطالبت الحكومة والمزارعين بحل خلافاتهم من خلال المباحثات، وذلك قبل مظاهرات مقررة في أنحاء البلاد ضد قوانين الزراعة الجديدة السبت المقبل.ونقلت وكالة «بلومبرج» للأنباء عن السفارة الأمريكية في الهند القول في بيان: «نحن ندرك أن المظاهرات السلمية سمة أي ديمقراطية مزدهرة، وندرك أن المحكمة العليا الهندية أقرت بذلك، ونحن نشجع حل أي خلافات بين الأطراف عبر الحوار».وجاء هذا البيان بعد يوم من انتقاد وزارة الخارجية الهندية منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، لعدد من الشخصيات المشهورة مثل المغنية ريانا والناشطة السويدية جريتا ثونبرج لدعم المزارعين.