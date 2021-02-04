انطلاق الاجتماع الثاني للجنة العسكرية في سرت الليبية

ينطلق اليوم الخميس، الاجتماع الثاني للجنة العسكرية المشتركة 5+5 في سرت الليبية، لبحث آليات التطبيق الفعلي لمخرجات اجتماع جنيف.وتشهد المدينة استنفارا أمنيا ملحوظا خلال هذه الفترة، من قبل الغرفة الأمنية المشتركة لتأمين الاجتماع الذي سيتمر على مدار 3 أيام متتالية، وفقا لموقع "العربية نت".فيما تتواصل في جنيف اجتماعات انتخاب مسؤولي المناصب السيادية، وفي مقدمة الملفات المطروحة خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد، وفتح الطريق الساحلي.يذكر أن مهلة الـ90 يومًا التي حددها اتفاق جنيف الموقع بين طرفي النزاع الليبي لإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية، كانت انتهت في 23 يناير دون تنفيذ تلك الخطوة، ما أثار تساؤلات وشكوكا حول جديّة الأطراف الليبية في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.