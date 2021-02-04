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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الدقهلية يتابع جهود التخلص من مياه الأمطار

الخميس 04/فبراير/2021 - 12:19 م
جريدة الدستور
الدقهلية : عمرو الحوتى
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تابع الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، إجراءات التعامل الفوري لرؤساء المراكز والمدن والأحياء مع موجة الطقس والتقلبات الجوية وسقوط الامطار، مشددا على ضرورة التواجد الميداني لأعضاء الجهاز التنفيذي لمتابعة الأوضاع أولا بأول والتنسيق والتعاون المستمر مع غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة.

‎وكلف محافظ الدقهلية رؤساء الوحدات المحلية وكافة القطاعات بضرورة التعامل الفوري مع موجة الطقس السيىء ورفع درجة الطوارئ، وشفط تجمعات الامطار بكافة النواحي والتواجد الميداني بالشارع للتعامل مع أي ظروف طارئة، وأكد أن كافة أجهزة المحافظة بدأت أولا بأول في التعامل الفوري مع تجمعات الأمطار باستخدام كافة المعدات اللازمة لشفط تجمعات المياه.

‎وأشار المحافظ إلى أنه تم الدفع بسيارات الكسح والمعدات التابعة للوحدات المحلية بالتنسيق والتعاون مع قطاعات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بنطاق المحافظة، لشفط وكسح تجمعات المياه من الطرق والشوارع أولا بأول، لتيسير حركة السيارات والمواطنين وعدم وجود تكدس واختناقات للسيارات.

‎ووجه " مختار"رؤساء المدن والأحياء بالتأكد من سلامة كافة أعمدة الإنارة والكهرباء بالمحافظة، وإزالة الوصلات العشوائية لمنع أي حوادث،حرصا على حياة المواطنين وأرواحهم.

‎وكان محافظ الدقهلية قد أصدر توجيهاته برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة موجة الطقس السيئ والتعامل الفوري معها، وإصلاح أية أعطال أو أعمدة إنارة على الفور وتلبية مطالب المواطنين والاستجابة الفورية لشكواهم.

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