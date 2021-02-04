العراق: مقتل جندى وإصابة اثنين فى هجوم لـ«داعش» شرق بعقوبة

أفادت قناة «السومرية نيوز»، بأن جنديًا عراقيًا قتل فيما أصيب اثنان آخران في هجوم لتنظيم «داعش» الإرهابي على نقاط أمنية شرق مدينة بعقوبة.ونقلت القناة عن مصدر أمنى عراقى لم تسمه- القول إن عناصر من داعش هاجمت نقاط أمنية تابعة للجيش العراقي في ناحية جلولاء شرق بعقوبة، مما أسفر عن مقتل جندى وإصابة اثنين آخرين.وأشارت إلى أن قوات إضافية من الجيش وصلت مكان الحادث لتمشيط المنطقة.