طبيب روسي يحذر من مشاكل في السمع والبصر نتيجة الإصابة بكورونا

حذر طبيب المناعة الروسي الدكتور فلاديسلاف جمتشوغوف، من مشاكل متعلقة بالسمع والبصر لمن أصابهم فيروس كورونا المستجد.وقال طبيب المناعة الروسي في تصريحات أوردتها وسائل إعلام روسي، اليوم الخميس، إن الفيروس يصيب نقاط الضعف في جسم الإنسان، بما فيها الدماغ، حيث يمكن أن يسبب مضاعفات متعلقة باضطرابات السمع والبصر، مضيفا أن هناك عدة طرق لإصابة أعضاء الإنسان، بما فيها إثارة خلل في تبادل الأكسجين وإصابات الأوعية الدموية والأعصاب في كل الأعضاء والأجهزة.وأوضح " جمتشوغوف" أن فيروس كوورنا المستجد، يبحث عن نقاط الضعف في جسم الإنسان ويصيبها، ولا يتوقف مكان الإصابة على الفيروس فحسب بل وعلى الإنسان نفسه وأمراضه التي عانى منها في وقت سابق ولا يزال يعاني منها حاليا.