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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

فؤاد: إطلاق أنواع مختلفة من السياحة البيئية والترويج لها عالميًا

الخميس 04/فبراير/2021 - 12:37 م
جريدة الدستور
أريج الجيار
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عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، واللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، اجتماعًا موسعًا لمتابعة خطة الإدارة البيئية للأنشطة البحرية بالمحافظة، وذلك بحضور عدد من القيادات المعنية بالوزارة والمحافظة.

وقد تناول الاجتماع سبل تفعيل خطة الإدارة البيئية للأنشطة البحرية بالمحافظة من أجل دعم السياحة البيئية وتحويل البيئة إلى فرصة للاستثمار السياحى مع الحفاظ على ثرواتها الطبيعية للأجيال القادمة، من خلال تنمية روافد السياحة البيئية مع ضبط الأنشطة السياحية وتطوير نظم إدارة المحميات الطبيعية بالمحافظة.

وقد أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على أهمية التنسيق بين قطاعى البيئة والسياحة لوضع معايير واشتراطات بيئية للأنشطة السياحية باعتبارها أهم المحاور تأثيرًا على البيئة البحرية والشعاب المرجانية مع توفير الدعم الفنى للمستثمرين للتأكيد على أن التوافق البيئى فرصة لتحقيق مزيد من المكاسب لجميع الأطراف على المستوى الاقتصادى والبيئى، مشيدة بالتعاون بين الوزارة والمحافظة وجمعية هيبكا فى إدارة منطقة صمداى بمحمية وادى الجمال كأحد نماذج مشاركة الإدارة البيئية مع الجمعيات الأهلية العاملة فى مجال حماية البيئة، مما أسفر عن نتائج إيجابية فى حماية المنطقة وتميزها سياحيًا مع الحفاظ على استدامة مواردها.

كما اتفقت وزيرة البيئة مع محافظ البحر الأحمر على البدء فى الإعداد لإطلاق أنواع مختلفة من السياحة البيئية وخلق مقاصد جديدة لها بالمحافظة والترويج لها عالميًا ضمن حملة إيكو إيجيبت للترويج لها عالميًا.

كما تناول الاجتماع مناقشة عدد من المشروعات السياحية العاملة بالمحافظة ومدى التزامها بدراسات تقييم الأثر البيئى والتزامها بقانون البيئة.

وأكدت وزيرة البيئة التزام الوزارة بتقديم الدعم الفنى للمشروعات لتحقيق التوافق بين الجوانب الاقتصادية والبيئية بالمحافظة، حيث اتفق الطرفان على أهمية تنفيذ الاشتراطات البيئية بالمشروعات السياحية للحفاظ على البيئة البحرية والشعاب المرجانية للحفاظ على سلامة الأنظمة البيئية، ومنع الممارسة العشوائية للأنشطة والذى يضمن حماية البيئة البحرية وجودة المنتج السياحى.

من ناحيته رحب محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى بوزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، وأشاد بتعاونها المستمر، والتنسيق المتواصل بين الوزارة والمحافظة، وأثنى على جهود الوزيرة لتطوير العمل البيئي وجعله فرصة حقيقية للتنمية، وخاصة أنشطة دعم السياحة البيئية.

وأشار محافظ البحر الأحمر، إلى أن المحافظة تتعاون بشكل مستمر مع جمعية هيبكا، والعديد من منظمات المجتمع المدنى لرفع وعي المواطنين بأهمية الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية، والعمل على تغيير سلوكيات المواطنين.

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