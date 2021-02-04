الدفاع الروسية ترصد 19 انتهاكا للهدنة في سوريا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجانب الروسي في اللجنة الروسية التركية المشتركة لمراقبة نظام وقف إطلاق النار في سوريا، رصد 19 انتهاكا للهدنة خلال 24 ساعة الماضية في محافظات إدلب 9 انتهاكات، واللاذقية 5، وحماه 2، وحلب 3.وذكر بيان لوزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن الجانب التركي في اللجنة المذكورة أعلن بدوره عن رصد 9 انتهاكات للهدنة في سوريا خلال الساعات الأخيرة، مشيرا إلى أن الجانب الروسي لم يتأكد من هذه الانتهاكات.وأضاف البيان أن المركز الروسي للمصالحة بين أطراف النزاع ومراقبة تحركات اللاجئين والنازحين في سوريا قام خلال 24 ساعة الأخيرة، بإيصال 450 سلة غذائية بوزن إجمالي يزيد على 2.1 طن إلى أهالي قرية دير الصليب بريف حماة، موضحا أنه تم بشكل عام وحتى الآن تنفيذ 2708 عمليات إنسانية.