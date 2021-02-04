حبس شخص بتهمة التنقيب عن الآثار فى الجمالية

قررت نيابة الجمالية الجزئية، حبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة التنقيب عن الآثار داخل منزل بدائرة القسم، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة التنقيب عن الآثار.تلقى اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارًا يفيد بورود معلومات أكدتها تحريات وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة، قيام شخص بالحفر خلسة بعقار ملكة بدائرة القسم بقصد البحث والتنقيب عن الآثار.وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وتمكن رجال المباحث من ضبطه حال قيامه بالتنقيب عن الآثار داخل العقار ملكه، وعثر بداخل العقار على (حفرة قطرها "1.5 متر بعمق 7 أمتار"- الأدوات المستخدمة فى أعمال الحفر).وبمواجهته اعترف بقيامه بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار باستخدام الأدوات المضبوطة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.