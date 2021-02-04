تفاصيل الموسم الجديد من «أسعد الله مساءكم» على mbc

ينتظر عشاق النجم أكرم حسني، انطلاق أولى حلقات الموسم الجديد من برنامج "أسعد الله مساءكم من جديد"، والذي تبدأ قناة MBC مصر في عرض أولى حلقاته بعد غد السبت.ويشهد هذا الموسم استضافة عدد كبير من نجوم الصف الأول على رأسهم محمود حميدة، وأحمد فهمي، ونيللي كريم، وهشام عباس، وحسن الرداد، وشيكو، وهشام ماجد، والمطربة بوسي، وعدد آخر من النجوم.و تستضيف الحلقة الأولى من البرنامج النجمة مي عز الدين، في دويتو خاص يجمع بينها وبين سيد أبو حفيظة، حيث تقدم مي وسيد أبو حفيظة "سكيتش" كوميدي بعنوان "سيد وسلمي".ويرصد أكرم حُسنى من خلال شخصية "أبو حفيظة" بصورة أسبوعية، الكثير من الوقائع المُختلفة في المُجتمع المصري ويُحللها ويُعلق عليها بأسلوب ساخر وشيق، ويعتمد خلال الموسم الجديد من البرنامج على الأفكار الغير تقليدية.يُعرض برنامج "أسعد الله مساءكم من جديد" على" MBC مصر" كل سبت الساعة 9:00 مساء، ويبدأ عرض الموسم الرابع 6 فبراير 2021 الساعة 9:00 مساءً على "MBC مصر".