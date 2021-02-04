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الخميس 04 فبراير 2021 الموافق 22 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

أهالى«عرابة أبيدوس» بسوهاج يستنجدون بالرئيس السيسي

الخميس 04/فبراير/2021 - 12:14 م
جريدة الدستور
ريم محمود
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تقدم أهالي قرية عرابة ابيدوس فى مركز البلينا بسوهاج بإستغاثة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي يقول نصها:
نطالب الرئيس السيسي بادراج لوحة توزيع كهرباء عرابة ابيدوس ضمن خطة مشروع حياة كريمة لتنمية وتطوير قري الصعيد.

وأضاف الأهالى: منذ أكثر من ستة أشهر تقدمنا بطلب إلى مجلس إدارة شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء بإنشاء لوحة توزيع بالقرية، وفرنا قطعة أرض تقام عليها اللوحة من أملاك الدولة علما بأن هذه القريه يوجد بها معابد أثريه ومنتجع ويتردد عليها كثير من السائحين الأجانب والوزراء للزيارة، بخلاف بعثات أجنبية لدراسة علم التنقيب.

وقال الاهالى إن القرية تبعد حوالى عشرة كيلو من محطة المحولات بالبلينا مما يسبب ضعف التيار وكثرة الاعطال، لذا فإنشاء اللوحة يغذى ٩ قرى مجاورة أيضا.

وأختتم الأهالى استغاثتهم: نرجو من الرئيس التوجيه بإدراج لوحة توزيع كهرباء عرابة ابيدوس ضمن خطة تطوير قرى الصعيد بحملة حياة كريمة.


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