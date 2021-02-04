الصحة العمانية: 135 ألفًا و41 حالة إجمالى مصابى كورونا

أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم الخميس، أن إجمالى عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا فى السلطنة بلغ 135 ألفًا و41 حالة.وذكرت وزارة الصحة فى بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية أن إجمالى الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بلغ 1532 حالة، بنسبة 1.13%، فيما بلغ إجمالى المتعافين 127 ألفًا و266 حالة؛ لتصل نسبة الشفاء إلى 94.2%.