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الخميس 04 فبراير 2021 الموافق 22 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

استمرار حبس المتهمين بسرقة المحال التجارية في السلام

الخميس 04/فبراير/2021 - 12:46 م
محكمة
محكمة
داليا عبد الباسط
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جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام، حبس 3 أشخاص 15 يومًا على ذمة التحقيقات لسرقتهم المحلات التجارية بمدينة السلام.

وكشفت التحقيقات الأولية عن أن المتهمين كوّنوا فيما بينهم تشكيلًا عصابيًا لسرقة المحلات التجارية ليلًا بمدينة السلام، وتمكنوا من الاستيلاء على بضائع بمبلغ 60 ألف جنيه وهاتفى محمول وأجهزة لاب توب.

كانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة السلام يفيد بسرقة محلين تجاريين، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمين وضبطهم، وحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

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