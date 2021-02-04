بالأرقام.. العناني يكشف التنسيق مع 6 وزارات و«المركزي» لتجاوز أزمة كورونا

كشف وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني، الجهود التي قامت بها الحكومة لدعم قطاع السياحة اقتصاديا، موضحا أنه في يناير 2020 شهد إعلان مبادرة البنك المركزى المصرى لدعم قطاع السياحة بمبلغ 50 مليار جنيه لتطوير وإحلال وتجديد المنشآت الفندقية والسياحية وتخفيض سعر الفائدة من 12 إلى 10%.وقال العناني: "في مارس 2020 تم تخفيض سعر فائدة المبادرة إلى 8%، وفي أبريل 2020 تم تقديم مبادرة بسعر فائدة 5% لسداد مرتبات العاملين بشرط عدم تسريح العمالة، وفي أغسطس 2020 تم الموافقة على مبادرة البنك المركزى على المساهمة بنسبة 50% في تمويل تكلفة حملة تسويقية دولية يتم إعدادها للترويج للمقصد السياحي المصري".وتابع: "في 6 ديسمبر 2020 وافق البنك المركزي على مد العمل بمبادرة دعم القطاع السياحى لمدة عام إضافى ينتهى فى 31 ديسمبر 2021، و3 يناير 2021 وافقة البنك على مد العمل بمبادرة العملاء المتعثرين وتشمل الأشخاص الاعتبارية العاملة في قطاع السياحة حتى ديسمبر 2021".وأضاف وزير السياحة، أنه تم التنسيق مع وزارة المالية في 11 مايو 2020لإصدار ضمانة للبنك المركزي بثلاثة مليارات جنيه، لصالح البنوك الوطنية لإقراض المنشآت السياحية والفندقية بدون أية ضمانات (لأول مرة)، ومع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في 3 يناير الماضي على إجراءات إعادة تفعيل وحدة الحسابات الفرعية للسياحة بالوزارة، ومع وزارة البيئة 1 يناير 2020 لإرجاء تطبيق قرار وزيرة البيئة رقم 204 لسنة 2019 بالنسبة لمناطق الإدارة البيئية، وتخفيض نسبة 50% للرحلات من مدينة الغردقة، وإعفاء اللنشات التي يقل طولها عن 25 مترا من دفع رسم دخول المحميات، وفي يوليو 2020 التنسيق مع ذات الوزارة لتخفيض الرسوم المقررة على الأفراد لجميع الرحلات اليومية للمحميات بمحافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر - دون السفاري- بنسبة 50%، وتخفيض الرسوم المقررة على لنشات الرحلات اليومية بنسبة 50% وذلك حتى نهاية مارس 2021".واستطرد، أنه في 26 سبتمبر 2020 تم المشاركة في إطلاق حملة "Eco Egypt" التي أطلقتها وزارة البيئة من محمية رأس محمد كأول حملة للترويج للمحميات الطبيعية بمصر ودعم السياحة البيئية، وفي 1 مايو 2020، جرى التنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية لمنح تخفيضات إضافية على سعر وقود الطيران للرحلات السياحية لتصل القيمة الإجمالية للتخفيض إلى 10 سنت على الجالون الواحد، وذلك بشكل دائم، و12 يناير الماضي لرفع إجمالى قيمة التخفيض على الجالون إلى 15 سنت اعتبارًا من 21 يناير حتى نهاية ديسمبر 2021".وحول التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، قال العناني إنه في سبتمبر 2020، تم التنسيق لصرف دعم للمرشدين السياحيين (حتى نهاية ديسمبر 2020)، وتم الانتهاء بالتعاون مع هيئة الموانئ بوزارة النقل من إعداد دليل موحد للاشتراطات والضوابط الخاصة باستقبال السفن واليخوت السياحية المراين المصرية الدولية.