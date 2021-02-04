رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 04 فبراير 2021 الموافق 22 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

بالأرقام.. العناني يكشف التنسيق مع 6 وزارات و«المركزي» لتجاوز أزمة كورونا

الخميس 04/فبراير/2021 - 12:11 م
الدكتور خالد العناني
الدكتور خالد العناني
كريمة أبو زيد والسيد السعدني
طباعة
كشف وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني، الجهود التي قامت بها الحكومة لدعم قطاع السياحة اقتصاديا، موضحا أنه في يناير 2020 شهد إعلان مبادرة البنك المركزى المصرى لدعم قطاع السياحة بمبلغ 50 مليار جنيه لتطوير وإحلال وتجديد المنشآت الفندقية والسياحية وتخفيض سعر الفائدة من 12 إلى 10%.

وقال العناني: "في مارس 2020 تم تخفيض سعر فائدة المبادرة إلى 8%، وفي أبريل 2020 تم تقديم مبادرة بسعر فائدة 5% لسداد مرتبات العاملين بشرط عدم تسريح العمالة، وفي أغسطس 2020 تم الموافقة على مبادرة البنك المركزى على المساهمة بنسبة 50% في تمويل تكلفة حملة تسويقية دولية يتم إعدادها للترويج للمقصد السياحي المصري".

وتابع: "في 6 ديسمبر 2020 وافق البنك المركزي على مد العمل بمبادرة دعم القطاع السياحى لمدة عام إضافى ينتهى فى 31 ديسمبر 2021، و3 يناير 2021 وافقة البنك على مد العمل بمبادرة العملاء المتعثرين وتشمل الأشخاص الاعتبارية العاملة في قطاع السياحة حتى ديسمبر 2021".

وأضاف وزير السياحة، أنه تم التنسيق مع وزارة المالية في 11 مايو 2020لإصدار ضمانة للبنك المركزي بثلاثة مليارات جنيه، لصالح البنوك الوطنية لإقراض المنشآت السياحية والفندقية بدون أية ضمانات (لأول مرة)، ومع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في 3 يناير الماضي على إجراءات إعادة تفعيل وحدة الحسابات الفرعية للسياحة بالوزارة، ومع وزارة البيئة 1 يناير 2020 لإرجاء تطبيق قرار وزيرة البيئة رقم 204 لسنة 2019 بالنسبة لمناطق الإدارة البيئية، وتخفيض نسبة 50% للرحلات من مدينة الغردقة، وإعفاء اللنشات التي يقل طولها عن 25 مترا من دفع رسم دخول المحميات، وفي يوليو 2020 التنسيق مع ذات الوزارة لتخفيض الرسوم المقررة على الأفراد لجميع الرحلات اليومية للمحميات بمحافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر - دون السفاري- بنسبة 50%، وتخفيض الرسوم المقررة على لنشات الرحلات اليومية بنسبة 50% وذلك حتى نهاية مارس 2021".

واستطرد، أنه في 26 سبتمبر 2020 تم المشاركة في إطلاق حملة "Eco Egypt" التي أطلقتها وزارة البيئة من محمية رأس محمد كأول حملة للترويج للمحميات الطبيعية بمصر ودعم السياحة البيئية، وفي 1 مايو 2020، جرى التنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية لمنح تخفيضات إضافية على سعر وقود الطيران للرحلات السياحية لتصل القيمة الإجمالية للتخفيض إلى 10 سنت على الجالون الواحد، وذلك بشكل دائم، و12 يناير الماضي لرفع إجمالى قيمة التخفيض على الجالون إلى 15 سنت اعتبارًا من 21 يناير حتى نهاية ديسمبر 2021".

وحول التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، قال العناني إنه في سبتمبر 2020، تم التنسيق لصرف دعم للمرشدين السياحيين (حتى نهاية ديسمبر 2020)، وتم الانتهاء بالتعاون مع هيئة الموانئ بوزارة النقل من إعداد دليل موحد للاشتراطات والضوابط الخاصة باستقبال السفن واليخوت السياحية المراين المصرية الدولية.

موضوعات متعلقة

القبض على أبطال فيديو إباحى على «اليوتيوب» فى البحيرة

تجديد حبس السويركي وثابت والأزهري 15 يومًا

إخلاء سبيل زوج «عروس البحيرة».. وتحريات المباحث تفجر مفاجأة فى «قربان المقبرة»

موعد فتح الطيران السعودي 2021.. واشتراطات استئناف الرحلات

الصور

image description

الأحد.. انطلاق مسابقة الأم المثالية بدمياط

image description

جامعة أسيوط تعلن حاجتها لشغل 3 وظائف قيادية شاغرة

image description

حملات لكسح مياه الأمطار في الشوارع بدمياط

image description

تحرير 577 محضرا تموينيا في أسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد توسعات محطة معالجة الصرف الصحي بالحبايشة

الأكثر قراءة

دمياط تنجو من كارثة.. 5 ساعات مفاوضات لمنع «انفجار الزوج العقيم»

القبض على أبطال فيديو إباحى على «اليوتيوب» فى البحيرة

في تحقيقات «الفيديو الخادش للحياء».. انهيار نهى: «احنا كنا بنمثل»

السيسى يوجه دعوة عامة للعمل من أجل نشر ثقافة السلام وإعلاء قيم التسامح

إنفوجراف

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

image description

اعرفى اللون المناسب للشفاه بحسب برجك الفلكى (إنفوجراف)

image description

دواء جديد لكورونا في ألمانيا.. فما هو؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

اليوم.. محاكمة الإرهابى «ميسرة» المضبوط مع هشام العشماوى

منوعات

نجاح أول عملية ثلاثية متزامنة في نيويورك لزرع وجه ويدين

أكسفورد تطلق دراسة حول فاعلية المزج بين جرعتي لقاح مضاد لكورونا

مواعيد القطارات اليوم الخميس 4-2-2021

تردد قناة بى ان سبورت المفتوحة لمشاهدة مباراة الأهلى والدحيل فى كأس العالم مجاناً

أيام زمان

منها أسطوانة «الهرم المخروطي».. أثمن مقتنيات كوكب الشرق أم كلثوم

خبراء وإخصائيون يقلدونها.. ما هو سر حمل أم كلثوم للمجوهرات المقلدة؟

قرط ماسي.. قصة أثمن مجوهرات أم كلثوم والخبير الألماني

بالاشتراك مع «الريحانى».. قصة مسرحية لم تتم لأم كلثوم

مقالات الرأي
جلال حمام
هل يسير بايدن على خُطى أوباما؟
صفوت البياضي
وقفة بين ماضٍ وحاضر ومستقبل
أحمد بهاء الدين شعبان
القوة.. ونخبتها «1»
خالد عكاشة
إلى أين ستمضى الميليشيات المدعومة من إيران؟
المزيد

الثقافة

نادى القراء المحترفين يطلق مسابقة «لون واقرأ»

منال جلال: لدي مفهوم مختلف عن النسويات الشائعة.. وأكتب من أجل الإنسانية (حوار)

مي عبد القادر: تكشف تفاصيل مبادرة «بيت التلمساني» وشروط الإقامة به

«كسبنا صلاة النبي».. قصة هذا المثل ومشتقاته في الحارة المصرية