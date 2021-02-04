تنديد فلسطينى بهدم إسرائيل قرية فى أغوار الضفة الغربية

ندد الفلسطينيون بشدة، اليوم الخميس، بهدم إسرائيل قرية فى منطقة الأغوار فى الضفة الغربية وتشريد سكانها، مطالبين بتدخل دولى لوقف سياسات التهجير القسرى.وذكرت مصادر فلسطينية أن جيش الاحتلال الإسرائيلى دمر، أمس، خربة حمصة الفوقا في الأغوار، ما دفع أكثر من 14 أسرة إلى العراء دون مأوى، وذلك للمرة الثالثة خلال أشهر.وقالت وزاره الخارجية والمغتربين الفلسطينية، في بيان، إن هدم القرية يندرج فى إطار "مخطط استعمارى توسعي يهدف إلى ضم وأسرلة الأغوار المحتلة لصالح الاستيطان الإسرائيلى".واعتبرت الوزارة أن ما جرى فى القرية "جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، تعكس بشاعة الاحتلال وحجم تفشي عقلية الاستعمار والعنصرية والكراهية وسيطرتها على مفاصل الحكم فى دولة الاحتلال".