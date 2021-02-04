الإمارات والولايات المتحدة تبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك

بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اتصال هاتفي اليوم الخميس مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، التعاون المشترك بين البلدين لمواجهة التهديدات الإقليمية والعمل معا من أجل صون الأمن والاستقرار في المنطقة.وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية وام أن الجانبين استعرضا خلال الاتصال العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، بالإضافة إلى مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.وأكد الجانبان عمق العلاقات الإماراتية الأمريكية والتطور المستمر في مستويات التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في المجالات كافة.وهنأ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال الاتصال، أنتوني بلينكن بمناسبة توليه المنصب الجديد.. مؤكدًا أن الإمارات بدعم ورعاية قيادتها تتطلع إلى تعزيز العلاقات وتوطيد الشراكة مع الولايات المتحدة والعمل معًا من أجل مواجهة التحديات الحالية وصون السلم والأمن الدوليين.