في أحدث جلسة تصوير.. درة تبهر جمهورها على إنستجرام

شاركت الفنانة درة، جمهورها عدة صور جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".وظهرت درة في الصورة، بإطلالة جذابة، مرتدية هاى كول، كما تركت شعرها منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع إطلالتها.وتواصل النجمة "درة" تصوير فيلمها الجديد "الكاهن"؛ بمحافظة الفيوم رفقة النجوم إياد نصار وفتحي عبد الوهاب وحنان سليمان.