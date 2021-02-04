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الخميس 04 فبراير 2021 الموافق 22 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مستشفي إسنا التخصصي بالأقصر تجرى عدة جراحات ناجحة

الخميس 04/فبراير/2021 - 12:08 م
مستشفى إسنا التخصصي
مستشفى إسنا التخصصي
هدى الأمير
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نجح فريق طبي بمستشفى إسنا التخصصي جنوب محافظة الأقصر، فى إجراء جراحات استئصال مراره، فتاق فوق سرى لمريضة، وجراحات للجهاز الهضمي.

وضم الفريق الطبي كلًا من، الدكتور رضوان عبدالصبور محمد استشارى الجراحة العامة وجراحة المناظير، والدكتور هانى كامل اخصائي الجراحه العامة، والدكتور محمد ابراهيم مقيم الجراحه العامه، والدكتور ياسر محمد مدير العمليات اخصائي التخدير، والدكتور أحمد صابر استشارى التخدير والدكتور رمضان ابوالعيون اخصائي التخدير بالمستشفى ومساعدة تمريض العمليات مس رشا يوسف وفاطمه عبدالله ومروه أحمد.

ومن جانبه، تقدم الدكتور محمود خضري مدير عام المستشفى، والدكتور عبد الحميد صقر نائب المدير، والدكتور إبراهيم شنقير المدير الطبي بخالص الشكر لفريق العمليات والجراحة وحثهم على بذل المزيد من الجهد والتفاني في العمل لتقديم مثل هذه الخدمات الطبية المتميزه لمساعدة جميع أهالي مدينة إسنا تحت غطاء منظومة التأمين الصحي الشامل، وهيئة الرعاية الصحية.

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