وزير السياحة: حفل نقل «المومياوات الملكية» للمتحف الكبير سيكون الأضخم عالميا

قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إن مهرجان وحفلة نقل الملوك والمومياوات إلى المتحف الكبير من المتحف الحالي ستكون الأكبر والأحسن على المستوى العالمي وستكون مفخرة للإنسانية والعالم أجمع.وأضاف العناني، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قال إنه لن يتم النقل إلا بعد تطوير ميدان التحرير وكذلك بحيرة عين الصيرة وغيرها من المناطق التي سيمر منها الموكب الخاص بالملوك وعددهم 21 ملكا.وتابع، أن الرئيس أمر بعمل جرد كامل لكافة المخازن الآثرية وآثار مصر، وهو ما تم بالفعل وتكويدها حتى لا تتعرض للسرقة ونعرف كل كبيرة وصغيرة عن أثار مصر.جاء ذلك خلال عرض الوزير لبيان وزارته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس.