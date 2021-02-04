رياح مثيرة للأتربة تضرب الوادى الجديد

شهدت محافظة الوادي الجديد منذ قليل رياحًا مثيرة للأتربة على معظم مراكز المحافظة، وغطت السحب الكثيفة سماء المدن والقرى مع انخفاض مستوى الرؤية بشكل طفيف، وانخفاض درجات الحرارة.فيما أعلنت المحافظة رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الطقس السيئ وتوافر كل الاستعدادات اللازمة، وكثف رجال المرور من تواجدهم على الطرق الرئيسية والميادين العامة.كما شهدت منطقة شرق العوينات موجة برد ونشاطًا للرياح المحملة بالأتربة على بعض المناطق المكشوفة والصحراوية بسبب التقلبات الجوية المفاجئة.كما رفعت مديرية الصحة وإدارة الحماية المدنية من درجة الاستعداد القصوى، تحسبًا لوقوع أى حوادث أو طوارئ، وتزامنًا مع موجة الطقس السيئ التى تشهدها بعض محافظات مصر اليوم.