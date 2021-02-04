وكيل تعليم مطروح يتابع البرنامج التدريبي لميسري التعليم المجتمعي بالضبعة

تابع عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم الخميس، فعاليات البرنامج التدريبي الخاص بتنمية وصقل مهارات الحاسب الآلي لميسري مدارس التعليم المجتمعي بإدارة الضبعة التعليمية بالقاعات المخصصة للتدريب في مدرسة الضبعة البحرية الابتدائية.جاء ذلك للتأكد من مدى فعالية وحسن انتظام وسير البرنامج التدريبي الذي يتم تنظيمه بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم وفرع منظمة اليونيسيف ومؤسسة مصر الخير.ووجه وكيل تعليم مطروح بضرورة الالتزام بالجدية والإخلاص والتركيز وتحقيق أقصى استفادة مما يتلقونه من علم ومعلومات خلال تلك الحزمة التدريبية المكثفة والمساهمة في تطوير المحتوي التعليمي بالمدارس المجتمعية المتواجدة في أماكن صحراوية متباعدة الأطراف بإدارة الضبعة.