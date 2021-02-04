العناني: السيسي الرئيس الوحيد الذي افتتح 3 متاحف لـ«آثار بلده» في وقت واحد

قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي هو الرئيس الوحيد الذي استطاع افتتاح 3 متاحف في نفس الوقت بـ3 محافظات، بآثار بلده، رغم جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، مضيفًا: "ربما هناك دول أخرى قادرة على افتتاح متاحف ولكن ليس بآثار بلدها".جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالي، والمخصصة للاستماع إلى بيان وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، وكذلك بيان وزيرة الصحة والسكان الدكتور هالة زايد، في إطار الدور الرقابي القوي الذي استهله المجلس منذ انطلاق فصله التشريعي الثاني.وأضاف وزير السياحة أن مصر شهدت أكبر حجم من الاكتشافات الأثرية خلال عام جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19».وفي سياق متصل، أشار الوزير إلى أنه في إطار سياسة وزارة السياحة والآثار لتطوير المتاحف والمواقع الأثرية والقصور التاريخية والارتقاء بجودة الخدمات السياحية المقدمة للزائرين، تعمل الوزارة على إتاحة هذه الخدمات بقصر البارون إمبان بحي مصر الجديدة لتقديم تجربة ثقافية وحضارية متكاملة لزائريه.وأوضح الوزير أن المشروع يشمل استخدام "بدروم" القصر كمركز ثقافي إبداعي (Cultural Hub)، لإقامة ورش عمل ومعارض فنية واستضافة صالونات ثقافية لرفع الوعي الأثري لدى المواطنين، وكانت باكورة أعمال هذا المركز معرضًا للصور الفوتوغرافية أقيم الشهر الماضي لتسليط الضوء على روائع مقتنيات متحف الفن الإسلامي، والتي لها صلات فنية وتاريخية وثقافية بقصر البارون وفترة إنشائه والطرز الفنية التي تزينه.ونوه خالد العناني إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على تقديم خدمة مميزة للزائرين تعكس الأجواء التاريخية لبدايات القرن العشرين، بالحديقة الخلفية للقصر وحول المساحات المكشوفة المحيطة به، والتي تضم كافتيريا ومطعمًا راقيًا وبيتًا للهدايا ذات طراز بسيط مصممة بنظام الهياكل الخفيفة (light structure) بنظام الفك والتركيب، بعد موافقة اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية وباستخدام مواد طبيعية بما يتماشى مع القيمة الأثرية والتاريخية والفنية للقصر والبانوراما، أسوة بالمتبع بالقصور الأثرية في العالم، ولم يتم استحداث أي عناصر جديدة تُغير من تكوين وجمال القصر، وجميع الخدمات تقام بالحديقة.تجدر الإشارة إلى أن رئيس الجمهورية افتتح قصر البارون إمبان في يونيو الماضي بعد الانتهاء من مشروع ترميمه وتحويله إلى معرض يروي تاريخ حي مصر الجديدة، يأخذ زائريه في رحلة إلى الماضي منذ إنشاء البارون إمبان لحي مصر الجديدة مع عرض لبعض تفاصيل الحياة في ذلك الوقت، مثل أحد العربات القديمة لترام مصر الجديدة وبعض السيارات القديمة التي يعود طرازها لعشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي لتعطي صورة حية عن شكل الحياة في ذلك الوقت.كما تم عند الافتتاح توفير بعض من خدمات الزائرين بحديقة القصر ضمت عربة بطراز مستوحى من الطابع التاريخي له، وتحترم البيئة المحيطة لتقديم مشروبات ومأكولات خفيفة للزائرين حتى الانتهاء من المشروع.