العناني: للرئيس السيسي الفضل في نهوض السياحة

قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إن تدخلات الرئيس عبدالفتاح السيسي لبسبب الرئيسي في نهوض قطاع السياحة والآثار.وأضاف العناني، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الآن برئاسة المستشار حنفي جبالي، إن الرئيس السيسي كان المشجع الأول لهذا القطاع، موضحا أنه عندما عرضت عليه بعض المشاريع الخاصة بالآثار قام علي الفور بتخصيص مليار و270 مليون جنيه كما هو مطلوب لإقامتها، ووجهه بتخصيص أكثر من 15 مليار جنيه لإقامة مشروعات في هذا القطاع، وكان سباقا في العمل على الترويج للسياحة والآثار المصرية، من خلال استقبال بعض القادة والرؤساء في الأماكن الآثرية وتوجيهه باستقبال القادة في المناطق الآثرية كما حدث مع المستشار الألمانية ميركل.