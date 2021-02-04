سارة خليف تكتب: دورى الاستجوابات

اشتعلت المنافسة فى دوري الاستجوابات داخل المستطيل البرلماني، وأوضحت نتائج الجولات للأسابيع الأولى، أن هناك وزراء فى المراكز الأولى، والبعض فى المنطقة الدافئة، وآخرون يصارعون على الهبوط، وظهر ذلك جليًا في استجوابات النواب للوزراء، فكانت قاسية مع الذين يصارعون على الهبوط، وابتسامة خفيفة فى وجوه أصحاب المنطقة الدافئة، ونشوة انتصار للصفوف الأولى، فهل هذه استجوابات لفرد العضلات أم موجهة أم سياسة جديدة تبشر بالخير؟ في كل الحالات يصب ذلك فى مصلحة الجماهير، فمن حق الجماهير أن يكون لديها نواب ووزراء أقوياء، والحلم الأكبر أن يكون لديهم رئيس وزراء أقوى وذو كاريزما، يستطيع السيطرة على كل الوزارات وتحقيق آمال الشعب من الحكومة، فهل يتحقق حلمهم في رئيس وزراء كامل؟!مما لا شك فيه أن هذه الاستجوابات في مجملها مفيد، وذلك لأنها فعلت دور البرلمان الحقيقي بشكل عملي من خلال تحويله من جهاز خدمي، إلى جهاز مراقب للحكومة، لتخضع لتقييم النواب ممثلي الشعب، ولكن على الجانب الآخر وجب على النواب المصارحة مع الشعب من خلال مشاركتهم بمتابعة الاستجواب، وإلى أي مدى كانت أجوبة هذه الاستجوابات مرضيه للنواب أنفسهم، ليس ذلك فحسب، بل ومتابعة التفعيل على أرض الواقع، لا سيما أن هذا البرلمان لديه فرصة أكبر لمراقبة أداء الحكومة، سواء فى صورة استجوابات أو فى أي صورة من صور الآليات البرلمانية، في ظل ظروف أكثر استقرارًا، فضلاً عن البرلمان السابق الذي ساهم فى العديد من التشريعات والقوانين في ظل ظروفًا استثنائية، كونه أول برلمان فى ظل بناء الدولة المصرية الحديثة.من الطبيعي أن يتباين ويختلف رأي الشارع حول أداء المجلس من شخص لآخر، فهنالك البعض ممن يرون إنه مجرد شو إعلامي، نظرًا لسقطات من بعض النواب قليلي الخبرة والذين رأينا لهم إما خللاً معينًا ناتجًا عن عدم دراية وإلمام بالموضوع المناقش، أو عدم فهم حقيقي لآلية الاستخدام للمراقبة على الحكومة ومنها الاستجواب، وبعض آخر يراه حقيقة حتى وإن كان به نسبة شو إعلامى، وبعض ثالث يرى إنه فكر جديد وطريقة حديثة لتطوير أداء الحكومة، من خلال الإحلال والتجديد بناء على الأداء الأصلح والفعال، وليس الإحلال لفكرة المعارضة دون سند وحيثيات واقعية، فمن واجب الجماهير على النواب بذل قصارى جهدهم للوصول إلى أداء حكومى مميز، ليتواكب مع تحديات البناء والتطوير للدولة المصرية الحديثة.وفي الأخير، رأينا ردودًا لبعض الوزراء على بعض الاستجوابات كانت في جوهرها جيدة، وكذلك رأينا ردودًا فاترة لوزراء آخرين كنا نأمل بأن تكون أكثر عمقًا، آملين أن تكون المرحلة الحالية التى تمر بها الحكومة مرحلة ترتيب وتمهيد، وعليه ستعود الكرة مرة أخرى لملعب البرلمان، مما يستدعى أن نطرح سؤالًا جوهريًا: هل ستكون المؤشرات الأولية لهجوم بعض النواب على وزراء بعينهم هى النتائج النهائية للتعديل الوزاري القادم؟