قطر تسجل 407 إصابات جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم الخميس، عن تسجيل 407 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية عن تسجيل 172 حالة تعافى جديدة.يأتي هذا فيما أصدر مجلس الوزراء القطرى توجيهات وتوصيات عقب الاستماع لتقرير وزارة الصحة حول آخر المستجدات والتطورات للحد من انتشار فيروس كورونا.وشملت التوصيات التي أقرها المجلس: "استمرار العمل بقراره الذى يقضي بأن يباشر، حسب حاجة العمل، ما لا يتجاوز 80% من العدد الإجمالي من الموظفين في القطاع الحكومي أعمالهم بمقر عملهم، بينما يباشر العدد الباقي من الموظفين أعمالهم عن بعد من منازلهم أو عند الطلب".