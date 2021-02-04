الرعاية الصحية: صفر إصابات بكورونا بين الطواقم الطبية ببورسعيد

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، نجاحها في تقديم أكثر من 175 ألف خدمة طبية وعلاجية لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة بورسعيد، وذلك خلال الشهر الماضي في ظل تحديات الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد.وأوضحت الهيئة برئاسة الدكتور أحمد السبكي، في بيان لها اليوم،أن الهيئة تتخذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لحماية الفريق الطبي من عدوى فيروس كورونا المستجد، مع ضمان خلو المنشآت الصحية من العدوى أيضا وهو ما ساهم في تسجيل صفر إصابات بفيروس كورونا بين الطواقم الطبية.وأكدت الهيئة العامة للرعاية الصحية أنه تم تقديم أفضل الخدمات والرعاية الصحية للمنتفعين وفق أحدث المعايير والممارسات العالمية، من خلال مستشفيات (النصر التخصصي للأطفال، النساء والولادة التخصصي، الرمد التخصصي، التضامن، المبرة، الزهور، الحياة بور فؤاد، السلام) التابعة للهيئة ببورسعيد.وأوضحت الهيئة العامة للرعاية الصحية أن إجمالي الخدمات المقدمة للمرضى من خلال العيادات الخارجية بالمستشفيات سالفة الذكر بلغت 37،727 ألف كشف طبي بمختلف التخصصات الطبية، بالإضافة إلى 23،115 ألف خدمة طبية من خلال أقسام الاستقبال والطوارئ بالمستشفيات، و2،835 ألف خدمة في الأقسام الداخلية، إلى جانب 110،778 ألف خدمات المعمل والأشعة، و1،850 ألف عملية جراحية.وأكد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل بالمحافظات، الجهد المبذول والمتواصل من كافة العاملين بالمستشفيات التابعة للهيئة سواء من الأطقم الطبية والإدارية لتوفير الرعاية الصحية المتكاملة أعلى مستوى لمنتفعي التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لرؤية الهيئة ورؤية مصر 2030.ولفت "السبكي"، إلى تقديم أفضل الخدمات والرعاية الصحية للمنتفعين ببورسعيد من خلال مستشفيات الهيئة بالمحافظة، والتي تعد قلاعا طبية عظيمة بما تشمله من تجهيزات وفرق طبية مدربة على أعلى مستوى، وذلك باعتبارها نواة لعهد جديد من بناء نظام صحي قوي يضمن تقديم خدمة طبية لائقة لجميع المصريين، بمعايير عالمية تواكب التطور الذي تشهده مصر حاليًا في جميع المجالات.