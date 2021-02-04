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الخميس 04 فبراير 2021 الموافق 22 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط مالك محل استولى على 264 بطاقة تموينية في القليوبية

الخميس 04/فبراير/2021 - 12:01 م
جريدة الدستور
مريم جبل - عمرو المزيدي
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تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، من ضبط 264 بطاقة تموينية خاصة بالمواطنين تم تجميعها للاستيلاء على قيمة الدعم المقرر لها وتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة مالك محل لتجارة لسلع الغذائية "يدون ترخيص" بمحافظة القليوبية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

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