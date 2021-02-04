ضبط مالك محل استولى على 264 بطاقة تموينية في القليوبية

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، من ضبط 264 بطاقة تموينية خاصة بالمواطنين تم تجميعها للاستيلاء على قيمة الدعم المقرر لها وتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة مالك محل لتجارة لسلع الغذائية "يدون ترخيص" بمحافظة القليوبية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.يأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.