تدريب 20 عاملا بمجال الإدارة المتكاملة للمخلفات بمطروح

نظمت محافظة مطروح برنامج تدريبي للعاملين بمجال الإدارة المتكاملة للمخلفات، وذلك تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وبحضور العميد حاتم السبع السكرتير العام المساعد للمحافظة.جاء ذلك في إطار تنفيذ برامج وزارة البيئة لتدريب العاملين بمجال الإدارة المتكاملة للمخلفات بدءًا من أعمال الجمع والنقل والتخلص الأمن منها وكيفية تصميم وعمل المدافن الصحية للمخلفات وتأهيل المتدربين على المتابعة.وأوضح المهندس طاهر عبد السلام مدير إدارة شئون البيئة بمطروح، أن التدريب تناول إجراءات تفعيل قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 بحضور 20 متدربا، من خلال مجموعة عمل ومدربين من جهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.وأضاف أن التدريب شمل تدريب عدد 2 عامل بكل مركز ومدينة، أحدهما قانونى والآخر مسئول النظافة العامة وعضو مكتب فنى هندسى بالديوان العام.