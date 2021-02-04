«التضامن» تطلق معرض الأسر المنتجة منتصف فبراير

تطلق وزارة التضامن الاجتماعي، منتصف شهر فبراير الجاري معرض "ديارنا"، أكبر معرض للحرف اليدوية في مصر، حيث ستمر المعرض حتى ٢٥ فبراير.ومن المقرر أن يقام المعرض في كايرو فيستيڤال سيتي، بالتجمع الخامس، بالتعاون مع بنك الأسكندرية وكايروفيستفال سيتي.ووعدت وزيرة التضامن الاجتماعي الأسر المنتجة بمزيد من الدعم من أجل الترويج لمنتجاتهم، موجهة التحية في الوقت ذاته لمدينة الأثاث بدمياط على ما تقدمه من منتجات تلقى قبولًا من المواطنين.وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعى فى تصريحات صحفية، إلى أنه كلما تم تعظيم قيمة السلاسل المضافة، كلما قلت البطالة، مشددة على أن العمل الحرفي من أعظم الأعمال، ولا يقل أهمية عن العمل الإداري.وأوضحت أن وزارة التضامن الاجتماعي لديها حزمة من إجراءات الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، حيث تتيح أصول إنتاجية لأسر غير قادرة على الاقتراض، كما أنها تقدم شراكة مع القطاع الخاص، وتدرس الأسواق في الدول العربية والإفريقية من أجل فتح أسواق جديدة.