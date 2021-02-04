نوال الزغبي تطرح «عقلي وقف» الليلة

تستعد الفنانة الكبيرة نوال الزغبي لطرح أحدث أغانيها على طريقة السينجل، مساء اليوم، وتحمل اسم "عقلي وقف"، ومن المقرر طرحها على قناتها الخاصة بموقع الفيديوهات "يوتيوب".والأغنية من كلمات أحمد حسن راءول، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع وسام عبدالمنعم، والكليب إخراج فادي حداد.وكانت النجمة قد طرحت منذ أيام "برومو" كليب أغنيتها الجديدة "عقلي وقف"، عبر حسابها على " إنستجرام"، وعلقت عليه: "قريبا".وانتهت نوال الزغبي مؤخرا من تصوير كليب الأغنية الجديدة التي تؤديها باللهجة المصرية، ويذكر أن آخر ألبوماتها "كده باي"، وضم 10 أغان تعاونت فيها مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، منهم أمير طعيمة، أيمن بهجت قمر، خالد تاج الدين، عمرو مصطفى، نديم الشاعري، عمرو المصري، توما، وإلهامي دهيمة.