السجن 20 عاما للدبلوماسي الإيراني أسد الله أسدي في بلجيكا

أصدرت محكمة بلجيكية اليوم الخميس، حكما ضد الدبلوماسي الإيراني أسد الله أسدي، بالسجن 20 عاما بعد إدانته بالإرهاب، وذلك بعد رفض الاعتراف بالحصانة الدبلوماسية.ويأتي الحكم على خلفية تورط الدبلوماسي الإيراني بالتخطيط لتفجير تجمّع لمعارضي النظام الإيراني قرب باريس في 2018.ويمثل أسد الله أسدي (49 عاما) الذي جرت محاكمته مع 3 شركاء مفترضين، أمام محكمة أنتويرب في بلجيكا.وكان الادعاء طلب هذه العقوبة القصوى خلال المحاكمة التي جرت في نهاية نوفمبر في المحكمة الجنائية للمدينة الساحلية الفلمنكية.