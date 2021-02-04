الأمم المتحدة: نحو ثلث المعتقلين الأفغان في قضايا أمنية تعرضوا للتعذيب

أفاد تقرير للأمم المتحدة اليوم الخميس أن نحو ثلث الأشخاص الذين تحتجزهم السلطات الأفغانية للاشتباه في ارتكابهم جرائم أمنية ومتعلقة بالإرهاب يتعرضون للتعذيب أو لسوء المعاملة في مراكز الاحتجاز.وخلص التقرير المشترك الصادر عن بعثة الأمم المتحدة لدى أفغانستان ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى أن نسبة المعتقلين الذين تعرضوا للتعذيب تراجعت قليلا في 15 شهرا حتى مارس 2020 إلى 30.3 بالمئة من 31.9 بالمئة في العامين السابقين لكنها ما تزال "مقلقة".ولم ترد الحكومة الأفغانية على عدة اتصالات طلبا للتعليق.وقالت ديبورا ليونز الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في أفغانستان في التقرير "لا يمكن على الإطلاق تبرير التعذيب، له آثار لا تنمحي على الضحايا وعلى أسرهم وعلى المجتمع".