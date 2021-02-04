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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

شرطة المسطحات تضبط 246 طن أسمدة زراعية مغشوشة في المنوفية

الخميس 04/فبراير/2021 - 11:53 ص
جريدة الدستور
مريم جبل - عمرو المزيدي
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نفذت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بوزارة الداخلية، حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية، وأسفرت جهودها في مجال حماية الثروة الزراعية عن ضبط قضيتين، بمضبوطات 246،8 طن منتج نهائي ومواد خام لأسمدة زراعية بدون ترخيص وبدون بيانات مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية،بنطاق مديرية أمن المنوفية.

وتم ضبط 2 قضية عيادة بيطرية "إدارة منشأة طبية بدون طبيب وبدون ترخيص"، بنطاق مديرية أمن القليوبية، وفى مجال حماية البيئة تم ضبط قضية بنطاق مديرية أمن المنوفية، بمضبوطات بلغت (3،385 طن مواد غذائية – 143 ألف و400 قطعة "بسكويت" بدون ترخيص "مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية وبدون بيانات ومعدة للتداول) بالمخالقة لقانون سلامة الأغذية والمنتجات الصناعية.

كما تم ضبط 13 سيارة لتجازوها النسب القياسية لعوادم السيارات بالمخالفة لقانون حماية البيئة، بنطاق مديرية أمن الجيزة، وضبط (2) قضية "زيادة الضوضاء عن الحد المسموح به قانونًا" بالمخالفة لقانون حماية البيئة بنطاق المنطقة المركزية، وضبط 5 منشآت لـ "عدم وجود سجل بيئى – مهمات الوقاية للعاملين – مزاولة النشاط بدون ترخيص - عدم التخلص الآمن من المخلفات" بنطاق مديرية أمن المنوفية.

و فى مجال حماية الثروة السمكية تم ضبط 28 قضية مخالفة لقانون الصيد بنطاق المنطقة المركزية، ومجال حماية الملاحة الداخلية تم ضبط 8 وحدات نهرية لمخالفة قانون الملاحة الداخلية بنطاق المنطقة المركزية.

كما تم ضبط 38 قضية تلوث بالمخالفة لقانون حماية نهر النيل بنطاق مديرية أمن المنوفية، وفي مجال الإجراءات الاحترازية، وتم ضبط 10 قضايا "عدم ارتداء الكمامات الواقية" بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء بنطاق المنطقة المركزية، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل واقعة.

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