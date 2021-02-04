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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الأحد.. انطلاق مسابقة الأم المثالية بدمياط

الخميس 04/فبراير/2021 - 11:49 ص
جريدة الدستور
حسام فهمي
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أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، إطلاق وزارة التضامن الاجتماعي مسابقة الأم المثالية لعام ٢٠٢١، حيث تم فتح باب التقدم للاشتراك بالمسابقة منذ ٢٦ يناير الماضي حتى يوم الأحد الموافق ١٤ فبراير الجارى بمديرية التضامن الاجتماعي بدمياط.

وقد أكدت "المحافظ" أن هذه المسابقة تأتى تزامنًا مع احتفالية عيد الأم، انطلاقًا من حرص الوزارة على تنفيذه سنويًا وإتمام كافة الاستعدادات الخاصة به تقديرًا للمرأة والأم المصرية التى تُعد رمزًا من رموز التضحية والعطاء.

وأضافت الدكتورة منال عوض أن الشروط الأساسية للاختيار هذا العام هي ألا يقل سن الأم عن 50 عامًا، والإلمام بالقراءة والكتابة على الأقل، وألا يزيد عدد الأبناء على 3 أبناء، وأن يكون جميع الأبناء حاصلون على مؤهل عالي أو في الفرق النهائية بالكليات أو ابن حاصل على مؤهل فني متوسط ومتميز في إحدى المهن ويستثنى الابن المعاق ذهنيا غير القابل للتعلم.

- التأكيد على معيار عطاء الأم وإعلاء القيم الإنسانية وترسيخ معنى الأسرة وقدرتها على الحفاظ على تماسكها وترابطها وإيجاد التوازن بين المسئوليات المتعددة للأم واحتضان ورعاية الأبناء واحتوائهم بالعطف والحنان وتعزيز القيم الإيجابية وكفاح الأم والقدرة على مواجهة التحديات والحفاظ على كيان الأسرة.

كما نوهت "المحافظ" إلى أن الشروط تتضمن أيضًا إعلاء قيمة الأسرة البديلة وتفعيل دورها باعتبارها خط الدفاع الأول لمواجهة ظاهرة أطفال بلا مأوى وتعظيم دور هذه الأسر خاصة الأسر التي لديها أطفال طبيعيين وتشجيعها على كفالة الأيتام والأطفال بلا مأوى بهدف توفير المناخ الأسري الجيد وحمايتهم من المشكلات التي قد يتعرضون لها في مؤسسات الرعاية.

فيما وقد أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي خلال البيان الذى أصدرته ان الفئات المكرمة لهذا العام الأم المثالية على مستوى المحافظات، والأم البديلة، وأم من ذوي الاحتياجات الخاصة (سمعية وبصرية وحركية)، وأم لابن من ذوي الاحتياجات الخاصة تميز في إحدى المجالات الرياضية او الفنية او العلمية، وأم من مؤسسات الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، واستحداث فئة الأم التي لديها أحد المشروعات الصغيرة، وذلك للتأكيد على أهمية التمكين الاقتصادي.

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