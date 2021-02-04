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الخميس 04 فبراير 2021 الموافق 22 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

قطاع أمن المنافذ يضبط 12 قضية تهريب خلال 48 ساعة

الخميس 04/فبراير/2021 - 11:48 ص
جريدة الدستور
مريم جبل - عمرو المزيدي
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أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 48 ساعة، فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية عن ضبط 12 قضية أبرزها "بضائع أجنبية الصنع – قطع غيار – عقاقير طبية".
وفى مجال مكافحة جرائم تهريب الآثار تم ضبط قضية.
وفى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص المخدرة تم ضبط قضية بمضبوطات بلغت (10،500 كيلو جرام من مخدر الآيس).
وفى مجال الأمن العام تم ضبط 51 قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات مسطح مائى).
فى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 2917 مخالفة مرورية متنوعة.
وفى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ 400 حكم قضائى متنوع.
وفى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات تم ضبط 15 قضية.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

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