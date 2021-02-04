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الخميس 04 فبراير 2021 الموافق 22 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

طوارئ في المحافظات استعدادًا لموجة الطقس السيئ

الخميس 04/فبراير/2021 - 12:07 م
جريدة الدستور
أحمد أبو المحاسن
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وجه اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، برفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ في المحافظات المتوقع أن تشهد حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية وسقوط الأمطار الغزيرة خلال الأيام المقبلة ومن بينها المحافظات الساحلية الأخرى.

وطالب شعراوي بضرورة استمرار المتابعة الميدانية لجاهزية بالوعات الصرف الصحي والمعدات الخاصة بالأمطار والأطقم العاملة عليها، والقيام بأعمال مراجعة الإنارة وأعمدة الكهرباء على الطرق الرئيسية والفرعية بنطاق المحافظات.

كما وجه وزير التنمية المحلية غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بمتابعة تطورات الوضع بالمحافظات على مدار الساعة مع غرف العمليات بالمحافظات لسرعة التعامل مع أي أحداث طارئة بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء.

وأشار شعراوي إلى أهمية استمرار التنسيق المستمر والتعاون بين كل القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظات خاصة شركات مياه الشرب والصرف الصحى وإدارات المرور ومديريات الأمن والحماية المدنية، مؤكدًا أنه تم تعميم مجموعة من التوصيات والتحذيرات للمواطنين بالمحافظات لضمان سلامتهم وأمنهم وعلى رأسها ضرورة توخي الحيطة والحذر، والابتعاد عن أي أشجار أو لافتات الإعلانات وأعمدة الإنارة والضغط العالي ومساعدة سيارات شفط مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر، وتجنب السير بسرعات عالية بالسيارات والحفاظ على مسافة أمان.

وشدد شعراوي على ضرورة تواجد القيادات المحلية من رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية في الشوارع على مدار اليوم لمتابعة عمليات شفط تراكمات المياه وتمركز سيارات الشفط في الأماكن التي تتعرض للتراكمات لسرعة سحب المياه للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار الغزيرة وعدم تعطيل الحركة المرورية بالشوارع.

وطالب الوزير المواطنين في المحافظات التي تسوء فيها الأحوال الجوية والمتوقع سقوط الأمطار عليها بعدم النزول من منازلهم إلا في حالات الضرورة حرصًا على سلامتهم.

وأضاف أن غرفة عمليات الوزارة تعمل بكامل طاقتها، وتقوم بحل أى شكاوى تتعلق بالأمطار من جميع المحافظات.. كما تتلقى مبادرة «صوتك مسموع» جميع الشكاوى المتعلقة بالأمطار من خلال وسائل التواصل المتاحة وهي رقم "الواتس آب"، وهو (01150606783) والصفحة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بعنوان (صوتك مسموع) (www.facebook.comsotakmasmwo) ورقم الخط الساخن (15330) والبريد الإلكتروني ([email protected]).

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