جامعة أسيوط تعلن حاجتها لشغل 3 وظائف قيادية شاغرة

أعلنت جامعة أسيوط، عبر بوابة الوظائف الحكومية عن حاجتها لشغل ثلاث وظائف قيادية طبقًا لأحكام القانون رقم 81 لسنة 2016 وذلك لتلبية احتياجات الجامعة من كافة القيادات من المؤهلين لذلك‪.‬وصرح الدكتور طارق الجمال، رئيس الجامعة، أن الوظائف المعلن عنها تتضمن وظيفة أمين كلية التربية، ومدير عام الشئون الهندسية، ومدير عام مركز التجارب والبحوث الزراعية وهى ما تعد جميعًا من الوظائف القيادية العليا والذي متاح التقديم لها حتى موعد أقصاه 2 من مارس القادم2021.وشدّد رئيس جامعة أسيوط في بيان له، على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية المنصوص عليها والمنظمة لمراحل الإعلان في الصحف الرسمية، موضحًا أنه من المقرر عقد لجنة متخصصة لفحص أوراق المتقدمين والمفاضلة بينهم والتأكد من مدى مطابقتهم للشروط بكل دقة وحيادية‪.‬وعن شروط التقديم أوضح محمود بخيت، أمين عام الجامعة، أن شروط كل وظيفة وطريقة التقديم والأوراق المطلوبة معلن عنها جميعًا على بوابة الوظائف الحكومية.