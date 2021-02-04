ضبط 5108 مخالفات مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور، توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.أسفرت الحملات خلال 24 ساعة، عن ضبط 5108 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1890 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و236 مخالفة السير بدون تراخيص، و8 دراجات نارية بدون ترخيص، و38 مخالفة موقف عشوائي، و33 مخالفة شروط التراخيص.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.