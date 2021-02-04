ضبط تشكيل عصابى لترويج العملات المقلدة في القاهرة

تمكنت قوة أمنية برئاسة المقدم أيمن عبدالحافظ رئيس مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء بمديرية أمن القاهرة من ضبط شريك بمحل مجوهرات، مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية، وبحوزته مبالغ مالية عملات محلية "مقلدة".وبمواجهته أمام اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد ترويجها على المواطنين، وأضاف بأنه كان فى سبيله لشراء عدد (2) هاتف محمول من (عامل بمحل هواتف محمولة - مقيم بدائرة القسم) بقصد إعادة بيعهما مرة أخرى.. وأقر بتحصله على المضبوطات من أحد الأشخاص (مالك مقهى - مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية).عقب تقنين الإجراءات بمشاركة إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة تم ضبط (مالك المقهى) وبمواجهته إعترف بتحصله على المضبوطات من (3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة قسم شرطة المطرية) حيث أمكن ضبطهم وبمواجهتهم أقروا بتحصلهم على العملات المقلدة من أحد الأشخاص (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بالقليوبية) بقصد ترويجها على عملائهم لتحقيق أرباح غير مشروعة.بالتنسيق مع اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية تم إستهداف الأخير وضبطه وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهمين أيدها. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.