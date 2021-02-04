رفع الاستعدادات بالمحافظات للتعامل مع موجة الطقس السيئ

يتابع اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، على مدار الساعة جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظات للاستعداد للتعامل مع موجة الطقس السيئ وسوء الأحوال الجوية، التي تتعرض لها بعض محافظات الجمهورية خلال الساعات القادمة وفقًا لتقارير الهيئة العامة للأرصاد الجوية.وأشار التقرير الذى تلقاه وزير التنمية المحلية، صباح اليوم الخميس، بخصوص متابعة جهود المحافظات في التعامل مع موجة الطقس السيئ والأمطار، إلى تساقط أمطار خفيفة الى متوسطة في محافظات شمال سيناء، والإسماعيلية، وجنوب سيناء، ودمياط، وكفر الشيخ، والسويس لم ترتق الى تجمعات مياه غزيرة، ويتم التعامل معها بواسطة معدات الأحياء والمدن ومعدات شركات مياه الشرب والصرف الصحي.