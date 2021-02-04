نيقولا معوض يكشف تفاصيل «على الحلوة والمرة»

يستعد الفنان نيقولا معوض لبدء تصوير عمل درامي جديد مأخوذ عن المسلسل التركي "على الحلوة والمرة " خلال الفترة المقبلة في تركيا.وقال الفنان، في تصريحات لـ"الدستور"، أن المسلسل الجديد مختلف تمام عن النسخة التركية، ويشاركه البطولة الفنانة باميلا كيك، مؤكدا أنها المرة الأولى التي يشارك فيها في عمل مكون من 60 حلقة في الدراما التليفزيونية.ومسلسل "على الحلوة والمرة"، من المقرر تصويره بين تركيا ودبى، ويجرى المخرج التركي فكرت قاضي أوغلو، مخرج العمل، معاينات لأماكن التصوير وترشيح الأبطال المشاركين بالاتفاق مع الجهة المنتجة لإنهاء تعاقداتهم، وتحديد موعد نهائي للتصوير، حيث من المقرر عرضه في الربع الأخير من العام الجاري.يذكر أن نيقولا معوض شارك مؤخرا في بطولة مسلسل "خط حرير" أمام النجمة مي عزالدين، وشارك في بطولته كل من محمود عبدالمغني، وسوسن بدر، ومى سليم، وهنادى مهنا، محمد سليمان، صفاء الطوخي، ومحمد على رزق، وولاء الشريف، وعبدالرحيم حسن وحنان سليمان، وأحمد صيام، وأحمد خليل، وحنان سليمان وياسمين رحمى، ويوسف عثمان وممدوح الشناوي، وحازم سمير، ومن إنتاج شركة سينرجى، وتأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج إبراهيم فخر.