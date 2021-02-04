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الخميس 04 فبراير 2021 الموافق 22 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

غيوم ورياح.. الإسكندرية تستقبل نوة «باقي الكرم»

الخميس 04/فبراير/2021 - 11:45 ص
جريدة الدستور
هبه عويضه
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شهدت محافظة الإسكندرية، اليوم الخميس، تقلبات في حالة الطقس، حيث كست الغيوم سماء عروس البحر، مع سقوط أمطار خفيفة صحبها نشاط في حركة الرياح، وارتفاع أمواج البحر.

ويتزامن الطقس السيئ التي تتعرض له المدينة الساحلية مع نوة باقي الكرم والتي تتعرض لها الإسكندرية في 3 فبراير من كل عام وتصحبها رياح شمالية غربية.

وأعلنت محافظة الإسكندرية رفع حالة الطوارئ والاستعداد القصوى، لعدم الاستقرار في طقس اليوم، وشدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على جميع الأحياء وشركة الصرف الصحي على الاستعداد للتعامل مع أي تجمعات للمياه، أو أي مشاكل تنتج عن الطقس السيئ.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه تتوافر جميع عوامل عدم الاستقرار في طقس الخميس، حيث من المتوقع أن تتساقط الأمطار بغزارة على مناطق متفرقة يصاحبها البرق والرعد وتنشط الرياح على جميع المناطق تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد.

وأضافت أنه تتعرض محافظات السواحل الشمالية: (الإسكندرية، دمياط، بورسعيد، والعريش)، والوجه البحري: (البحيرة، كفرالشيخ، المنوفية، الغريبة، الشرقية، والدقهلية)، ومدن القناة: (السويس والإسماعيلية)، لأمطار متوسطة إلى غزيرة يصاحبها البرق والرعد تصل إلى شمال الصعيد.

كما يشهد إقليم القاهرة الكبرى: (القاهرة، الجيزة، والقليوبية) سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة يصاحبها البرق والرعد أحيانًا.

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