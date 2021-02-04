ضبط 54 قطعة سلاح وتنفيذ 49311 حكما قضائيا متنوعا
الخميس 04/فبراير/2021 - 11:44 ص
مريم جبل - عمرو المزيديطباعة
واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة بإشراف اللواء علاء الدين سليم من ضبط (54) قطعة سلاح نارى، و(143) قضية مخدرات وتنفيذ (49311) حكما قضائيا متنوعا.
جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.
جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.