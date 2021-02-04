وزير الصحة الألمانى يتحفظ على تخفيف الإغلاق بداية من منتصف الشهر

أعرب وزير الصحة الألمانى، ينس شبان، عن تحفظه تجاه أى تخفيف محتمل للإغلاق أو إجراءات الحماية من عدوى فيروس كورونا المستجد، بداية من منتصف فبراير الجاري.وقال شبان لصحف مجموعة "فونكة" الألمانية الإعلامية، في عددها الصادر اليوم الخميس: "الأعداد مشجعة، وهناك اتجاه تنازلي ملموس فى الإصابات الجديدة، ولكن لا يزال من غير الممكن القول بشكل نهائى أين سنكون يوم 14 فبراير القادم".وأضاف الوزير الألماني أن معهد "روبرت كوخ"، اليوم، سوف يعلن عن الطريقة التى تنتشر بها متحورات فيروس كورونا حتى الآن، ويأتي ذلك قبل الاجتماع القادم مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ورؤساء حكومات الولايات.يشار إلى أنه من المقرر خلال الاجتماع يوم الأربعاء القادم البت فيما إذا كان سيتم تمديد الإغلاق المقرر أن ينتهي 14 فبراير.