وزير السياحة: ساهمنا بـ60 مليون جنيه لطرق «العائلة المقدسة»

قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إن الوزارة ساهمت بـ60 مليون جنيه في تعبيد ورصف الطرق لمسار العائلة المقدسة بهدف تنشيط السياحة.وأضاف العناني، أن إجمالي قيمة الأجور للعاملين بالمجلس الأعلى للآثار يبلغ 155 مليون جنيه، يدفع من الخزينة العامة للدولة شهريا، وهو ما أدى إلى وصول إجمالي الديون على المجلس للخزينة العامة 7 مليارات جنيه، مشيرا إلى أن هذا يعود إلى أزمة كورونا وتوقف السياحة وخوف السياح من الأماكن المزدحمة والبعد عن المناطق الأثرية.جاء ذلك خلال عرض الوزير لبيان وزارته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الآن برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس.