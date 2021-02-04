مديريات الأمن تحتفي بأسر الشهداء بمناسبة عيد الشرطة

فى ضوء الاحتفال بعيد الشرطة الـ 69، تخليدًا لذكرى معركة الإسماعيلية التى ستظل رمزًا للفخر والنضال فى تاريخ الشرطة المصرية وشاهدًا على بطولة وتضحيات رجالها البواسل الذين جادوا بأرواحهم الطاهرة لتبقى مصر مرفوعة الهامة، أقامت مديريات أمن "كفرالشيخ، الغربية، دمياط، سوهاج، بورسعيد" احتفاليات لتكريم عدد من أسر الشهداء المقيمين بنطاق تلك المحافظات.وقد تم خلال الاحتفاليات تقديم التهنئة لأسر الشهداء بتلك المناسبة الوطنية تقديرًا لما قدمه ذويهم من تضحيات فداءًا لأمن الوطن.ومن جانبهم أعربت أسر الشهداء عن تقديرهم وإعتزازهم بهذا التكريم والذى يؤكد حرص وزارة الداخلية على تكريم أبنائها شهداء الوطن الذين قدموا أرواحهم لتحقيق الأمن والاستقرار.