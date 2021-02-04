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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلمانية: مبادرة «حياة كريمة» تعكس اهتمام القيادة بالقضايا الملحة

الخميس 04/فبراير/2021 - 11:43 ص
جريدة الدستور
عائشة حسن
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ثمنت النائبة هند رشاد، عضو مجلس النواب، تطويرات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والذي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في الأونة الأخيرة، مؤكدة أن حرص الدولة المصرية الدائم في تطوير المبادرات الرئاسية والمتابعة فى تنفيذها، يعكس مدى اهتمام القيادة السياسية بالقضايا الضرورية والملحة للمواطنين والتى تقتضى التدخل العاجل ولا تتحمل تأخير.

واستعرضت عضو مجلس النواب، في بيان صادر لها، مشكلات مركزي الصف وأطفيح الذي من المُقرر ان يتم تطويرهم خلال الفترة المُقبلة ضمن خطة مبادرة حياة كريمة، والتي تستهدف رفع قدرات البنية الأساسية لجميع القرى وتوابعها من كل الجوانب الخدمية والاجتماعية التي تخدم الأهالي.

وأضافت أن تطوير مركزي الصف وأطفيح يعتبر ضمن المرحلة الأولى من تطوير قرى محافظة الجيزة ويشمل التطوير كل القطاعات الخدمية، لاسيما قطاع البنية التحتية من خلال استكمال مشروعات المياه والصرف الصحي والغاز والكهرباء والاتصالات والطرق والصحة والتعليم والأبنية التعليمية وجميع الأنشطة الرياضية والثقافية وجميع الخدمات التي يحتاج إليها المواطن ليعيش حياة آدمية كريمة،
و من المتوقع الانتهاء من المشروع التطويري لمركزي الصف واطفيح ثمانية عشر شهر.

وأكدت البرلمانية، أن التنمية الكبرى التي تطرأ على القرى والنجوع من خلال المبادرة الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي حياة كريمة، تستهدف رفع قدرات البنية الأساسية لتلك القرى وتوابعها من كل الجوانب الخدمية والاجتماعية، بالإضافة إلى تغيير واقع الحياة لمواطني تلك القرى إلى الأفضل وعلى نحو شامل، لمواكبة الجهود التنموية التي تشمل كل القطاعات بالدولة.

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